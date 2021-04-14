Дональд Кук. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n153270-esminec-vms-ssha-gotuietsya-zayty-v-chorne-more-video-korablya.html

Ракурс

Есмінець Військово-морських сил США Donald Cook («Дональд Кук») готується зайти в Чорне море вже найближчим часом. Це один із двох американських бойових кораблів, які направляються в Чорне море.

Наразі він прямує з Греції попрямував до Чорноморських проток. Про це повідомляє система позиціювання суден (AIS).

Повідомляється, що на базі Суда-Бей, куди есмінець зайшов у середу вранці, він пробув близько дев’яти годин. Після виходу з неї американський корабель пішов курсом на північ до протоки Дарданелли. Його швидкість становить 14,3 вузла на годину (майже 26,5 км на годину). Він може увійти в Чорне море вже в четвер. Місцеперебування другого корабля, есмінця Roosevelt («Рузвельт»), поки невідомо. На минулому тижні він перебував у Середземному морі, де поповнив запаси.

Кожен із двох цих кораблів може нести до 56 крилатих ракет «Томагавк» із дальністю дії 1,6 тис. км. Крім того, вони оснащені системою протиракетної оборони «Іджіс». Завдяки своїм бойовим можливостям есмінці здатні вести швидкоплинний тривимірний бій з одночасним забезпеченням протиповітряної, протикорабельної та протичовнової оборони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бойовий корабель Військово-морських сил США попрямував у Чорне море. Ракетний есмінець Thomas Hudner повинен провести в регіоні операції із забезпечення безпеки на морі, оскільки американські кораблі й авіація на регулярній основі проводять у чорноморському регіоні операції з підтримки партнерів по НАТО.