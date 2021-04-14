Эсминец. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n153270-esminec-vms-ssha-gotovitsya-zayti-v-chernoe-more-video-korablya.html

Ракурс

Эсминец Военно-морских сил США Donald Cook («Дональд Кук») готовится зайти в Черное море в ближайшее время. Это один из двух американских боевых кораблей, которые направляются в Черное море.

Сейчас он выехал из Греции и двигается в сторону Черноморских проливов. Об этом сообщает система позиционирования судов (AIS).





Сообщается, что на базе Суда-Бей, куда эсминец зашел в среду утром, он пробыл около девяти часов. После выхода из нее американский корабль пошел курсом на север к проливу Дарданеллы. Его скорость составляет 14,3 узла в час (почти 26,5 км в час). Он может войти в Черное море уже в четверг. Местонахождение второго корабля, эсминца Roosevelt («Рузвельт»), пока неизвестно. На прошлой неделе он находился в Средиземном море, где пополнял запасы.

Каждый из двух этих кораблей может нести до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км. Кроме того, они оснащены системой противоракетной обороны «Иджис». Благодаря своим боевым возможностям эсминцы способны вести скоротечный трехмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Напомним, ранее мы сообщали, что боевой корабль Военно-морских сил США направился в Черное море. Ракетный эсминец Thomas Hudner должен провести в регионе операции по обеспечению безопасности на море, поскольку американские корабли и авиация на регулярной основе проводят в черноморском регионе операции по поддержке партнеров по НАТО.