Запретить экспорт AstraZeneca пригрозили в Еврокомиссии

AstraZeneca. Фото: BBC

https://racurs.ua/n152023-zapretit-eksport-astrazeneca-prigrozili-v-evrokomissii.html

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Вакцина AstraZeneca, которая была разработана Оксфордским университетом, может стать запрещенной для экспорта. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что компания AstraZeneca сперва должна выполнить свои обязательства перед Европой.

Только после обеспечения вакциной Европы, компании позволят начать поставки в другие страны. Об этом сообщает DW.

У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш посыл для AstraZeneca: сначала следует выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны, — заявила президент Еврокомиссии.



Она добавила, в первом квартале 2021 года компания AstraZeneca поставила Европе лишь 30% от обещанного объема продукции. В связи с этим в AstraZeneca было направлено официальное письмо по поводу проблем с поставками вакцины. В Еврокомиссии заявляют, что запрет на экспорт поможет «разъяснить» определенные детали договора для компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что информация об отказе от вакцины AstraZeneca в Европе может быть спровоцирована слухами в пределах массовой информационной кампании со стороны РФ. Ее цель — расчистить фармрынок для российской вакцины «Спутник V», считает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.