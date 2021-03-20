Заборонити експорт AstraZeneca пригрозили в Єврокомісії

AstraZeneca. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n152023-zaboronyty-eksport-astrazeneca-prygrozyly-v-ievrokomisiyi.html

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Вакцина AstraZeneca, що була розроблена Оксфордським університетом, може стати забороненою для експорту. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що компанія AstraZeneca має спершу виконати свої зобов’язання перед Європою.

Тільки після забезпечення вакциною Європи, компанії дадуть змогу почати поставки в інші країни. Про це повідомляє DW.

У нас є можливість заборонити запланований експорт. Ось наш посил для AstraZeneca: спочатку слід виконати контрактні зобов’язання перед Європою, перш ніж почати поставки в інші країни, — заявила президент Єврокомісії.



Вона додала, у першому кварталі 2021 року AstraZeneca поставила Європі лише 30% від обіцяного обсягу продукції. У зв’язку з цим на адресу AstraZeneca було направлено офіційний лист із приводу проблем із поставками вакцини. У Єврокомісії заявляють, що заборона на експорт допоможе «роз'яснити» певні деталі договору для компанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що інформація про відмову від вакцини AstraZeneca в Європі може бути спричинена чутками в межах масової інформаційної кампанії з боку РФ. Її мета — розчистити фармринок для російської вакцини «Спутник V», вважає міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.