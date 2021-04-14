Ракета. Фото: ABC

https://racurs.ua/n153273-raketu-dlya-kosmicheskogo-turizma-protestovali-v-ssha-foto.html

Ракурс

Ракета New Shepard, которую создала компания основателя Amazon Джеффа Безоса, прошла успешные испытания в США.

Во время испытаний ракета поднялась примерно на 100 км (350 тыс. футов) и провела в воздухе около 10 минут, а затем успешно приземлилась на площадке Corn Ranch в Техасе. Об этом сообщает ABC.





Отметим, что это уже второй успешный запуск NS4 — первый состоялся в январе 2021 года и также был успешным. Во время реального полета на борту должна быть команда, однако тестирование происходит без ее участия. В то же время для тестирования команда входит в капсулу и выходит из нее до и после полета.



Перед самым запуском астронавты поднялись на стартовую башню, сели на свои места, пристегнулись ремнями безопасности и провели проверку связи коммуникатором капсулы с командным центром. Сразу же после этого оперативная группа башни закрыла люк капсулы с ними внутри, пока они готовили аппарат к запуску.

New Shepard — это система космического запуска многоразового использования с вертикальным взлетом и вертикальной посадкой. Она разрабатывается как коммерческая программа для суборбитального космического туризма. New Shepard названа в честь американского астронавта Алана Шепарда.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания Илона Маска SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 отправила на орбиту очередную группу спутников проекта Starlink. Запуск 60 спутников состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Всего Маск отправил на орбиту Земли уже 1 тыс. 383 космических аппаратов.