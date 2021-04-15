Свыше 430 новых COVID-смертей и 16,4 тыс. инфицированных - статистика Минздрава

https://racurs.ua/n153278-svyshe-430-novyh-covid-smertey-i-16-4-tys-inficirovannyh-statistika-minzdrava-infografika.html

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 15 апреля обнаружили у 16 тыс. 427 человек. За минувшие сутки госпитализировать пришлось 4 тыс. 229 украинцев.

16 тыс. 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 апреля. В частности, заболели 628 детей и 383 медработника, — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Также за минувшие сутки:

летальных случаев — 433;

выздоровели — 11 тыс. 148 человек;

осуществлено тестирований — 119 тыс. 615.

За все время пандемии в Украине заболели 1,9 млн человек. Болезнь унесла жизни 38 тыс. 658 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве (1 тыс. 625),

Харьковской области (1 тыс. 168),

Хмельницкой области (1 тыс. 88),

Запорожской области (1 тыс. 15),

Днепропетровской области (1 тыс. 5).

Напомним, 13 апреля в Украине обнаружили 14 тыс. 553 новых случаев COVID-19. 467 заболевших скончались.