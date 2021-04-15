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Свыше 430 новых COVID-смертей и 16,4 тыс. инфицированных - статистика Минздрава

Свыше 430 новых COVID-смертей и 16,4 тыс. инфицированных — статистика Минздрава (ИНФОГРАФИКА)

15 апр 2021, 08:53
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 15 апреля обнаружили у 16 тыс. 427 человек. За минувшие сутки госпитализировать пришлось 4 тыс. 229 украинцев.

16 тыс. 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 апреля. В частности, заболели 628 детей и 383 медработника, — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Также за минувшие сутки:

  • летальных случаев — 433;

  • выздоровели — 11 тыс. 148 человек;

  • осуществлено тестирований — 119 тыс. 615.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

За все время пандемии в Украине заболели 1,9 млн человек. Болезнь унесла жизни 38 тыс. 658 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Киеве (1 тыс. 625),

  • Харьковской области (1 тыс. 168),

  • Хмельницкой области (1 тыс. 88),

  • Запорожской области (1 тыс. 15),

  • Днепропетровской области (1 тыс. 5).


Заповненість ліжок у лікарнях

Напомним, 13 апреля в Украине обнаружили 14 тыс. 553 новых случаев COVID-19. 467 заболевших скончались.

Источник: Ракурс


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