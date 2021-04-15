Кукла Барби — моделью стала нардеп-ветеран АТО на инвалидной коляске, фото — ФБ Я.Зинкевич

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Моделью куклы Barbie (Барби) стала народный депутат Яна Зинкевич.

На своей странице в Фейсбук Яна написала, что это ее «настоящая детская мечта». Нардепа фракции «Европейская солидарность» пригласили стать моделью для легендарной игрушки.

Украинский вариант куклы выполнила мастер Анастасия Недолуженко. Фигурка Зинкевич исполнена на инвалидной коляске. Нардеп после перенесенных операций и реабилитации передвигается в инвалидной коляске.

Кукла Барби Зинкевич под № 19 в списке аналогичных игрушек, которые помогают украинским детям в игре изучать истории самых известных женщин нашей страны. В списке кукол есть княгиня Ольга, Леся Украинка и другие известные украинки.

Кукла, стилизованная под Зинкевич, имеет сине-желтый флаг, на пиджаке прицеплены ордена, которыми награждена Зинкевич.

25-летняя Яна Зинкевич — украинский медик-доброволец. Начальник медуправления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой Армии, командир батальона «Госпитальеры». За период активной фазы АТО лично вытащила и спасла более двух сотен раненых украинских солдат на передовой. «Госпитальеры» спасли более 2,5 тыс. раненых украинских воинов и гражданских лиц.

В декабре 2015 года она и Максим Кораблев (заместитель Яны) попали в автокатастрофу вблизи Днепра. Авто перевернулось и Зинкевич вылетела из машины, получив травму позвоночника. После лечения и реабилитации передвигается на инвалидной коляске.