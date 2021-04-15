Разведка США советует не недооценивать Кремль, НАТО требует немедленной деэскалации

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Агрессию России у границ Украины оценили в американской разведке и НАТО. Глава ЦРУ Уильям Бернс посоветовал «не недооценивать руководство РФ», которое способно пойти на точечное вторжение в Украину. В то же время НАТО обратилось к Москве с призывом к немедленной деэскалации ситуации в регионе.

Это наращивание (сил РФ — ред.) достигло той точки, когда оно может стать основой для ограниченного вторжения, — подчеркнул Бернс.

Вместе с тем, все члены Североатлантического альянса выразили единодушие в поддержке Киева. НАТО обеспокоено стягиванием армии РФ к украинским границам.

На встрече Североатлантического совета — все 30 (стран-членов НАТО — ред.) выразили обеспокоенность и решимость увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает. Украина продемонстрировала настоящую сдержанность перед лицом российских провокаций, — заявил на совместном брифинге государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также дал оценку скоплению войск России вокруг Украины.

Это наибольшая концентрация российских войск со времен незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Союзники полностью поддерживают суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Мы призываем Россию немедленно провести деэскалацию, остановиться на пути агрессивных провокаций, — заявил Столтенберг.

Кроме этого, стало известно, что Вашингтон отменил развертывание двух ракетных эсминцев в Черном море, о чем писали накануне СМИ. По данным Reuters, Турция, возможно, неправильно поняла первоначальное сообщение США, а развертывание кораблей в Черном море не было подтверждено американской стороной. На практике, США часто сообщают Турции о потенциальном входе кораблей в Черное море. Однако подобные запросы не всегда свидетельствуют о том, что американцы обязательно им воспользуются.