Победу зачислили Вирастюку — окружком принял уточненный протокол

https://racurs.ua/n153281-pobedu-zachislili-virastuku-okrujkom-prinyal-utochnennyy-protokol.html

Ракурс

Василий Вирастюк снова получает поздравления. На довыборах в Раду в округе № 87 на Прикарпатье еще раз пересчитали голоса, провели все судебные заседания и окружная избирательная комиссия приняла уточненный протокол об итогах голосования на довыборах.

Вирастюк побеждает, сообщила пресс-служба партии «Слуга народа». Представитель СН получил 15 тыс. 536 голосов избирателей. Это на 422 голоса больше, чем у ближайшего конкурента — Александра Шевченко («За будущее»). Другие два кандидата с такой фамилией и именем вместе получили 533 голоса.

Окружком вечером 14 апреля провел заседание, на котором рассмотрел вопрос уточнения протокола об итогах голосования на семи участках. На этих участках со 2 апреля начались судебные процессы по поводу споров о расхождении зачисленных голосов и бюллетеней.

В протокол об итогах голосования с пометкой «Уточненный» включили пять участков в населенных пунктах Манява, Парище, Микуличин, Монастырчаны, Микуличин по результатам повторного подсчета голосов.

«Ракурс» сообщал, что с 2 по 3 апреля полицейские начали шесть уголовных производств по фактам похищения избирательных бюллетеней на шести участковых избирательных комиссиях. Во время досудебного расследования было проведено осмотр места происшествия в помещении окружной избирательной комиссии, допрошены свидетели.

До этого суд также признал безосновательным пересчет голосов на двух участках в Ивано-Франковской области. Наличие механического повреждения пачки с неиспользованными бюллетенями, отсутствие указания вида выборов и номера округа на пакетах не является свидетельством «распечатывания документации».

В большинстве случаев суд первой инстанции признал действия ОИК правомерными, а истцу, кандидату Александру Шевченко, полностью отказали в удовлетворении исков. Представители Шевченко обжаловали эти решения.

Напомним, ранее мы сообщали, что довыборы в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской прошли с нарушениями, считает ОО «Опора». Процесс установления итогов голосования сопровождался чрезмерной политизацией работы членов ОИК и постоянная ротация в ее составе.