Перемогу зарахували Вірастюку — окружком прийняв уточнений протокол, фото — Бабель

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Ракурс

Василь Вірастюк знову отримує поздоровлення. На довиборах у Раду в окрузі № 87 на Прикарпатті ще раз перерахували голоси, провели усі судові засідання і окружна виборча комісія прийняла уточнений протокол про підсумки голосування на довиборах.

Вірастюк перемагає, повідомила прес-служба партії «Слуга народу». Представник СН отримав 15 тис. 536 голосів виборців. Це на 422 голоси більше, ніж у найближчого конкурента — Олександра Шевченка («За майбутнє"). Інші два кандидати з таким прізвищем та ім’ям разом отримали 533 голоси.

Окружком увечері 14 квітня провів засідання, на якому розглянув питання уточнення протоколу про підсумки голосування на семи дільницях. На цих ДВК з 2 квітня розпочалися судові процеси щодо суперечок про розбіжність зарахованих голосів та бюлетенів.

До протоколу про підсумки голосування з приміткою «Уточнений» включили п’ять дільниць у населених пунктах Манява, Парище, Микуличин, Монастирчани, Микуличин за результатом повторного підрахунку голосів.

З 2 по 3 квітня поліцейські розпочали шість кримінальних проваджень за фактами викрадення виборчих бюлетенів шести дільничних виборчих комісій. Під час досудового розслідування було проведено огляди місця події в приміщенні окружної виборчої комісії, допитано свідків.

До цього суд також визнав безпідставним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині. Наявність дрібного механічного пошкодження пачки з невикористаними бюлетенями, відсутність зазначення виду виборів та номеру округу на пакетах не є свідченням «розпечатування документації».

У більшості випадків суд першої інстанції визнав дії ОВК правомірними, а позивачу Шевченку, повністю відмовили у задоволенні позовів. Представники Шевченка оскаржували ці рішення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що довибори до Верховної Ради в окрузі № 87 на Івано-Франківщині відбулися з порушеннями, вважає ГО «Опора». Процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі.