Розвідка США радить не недооцінювати Кремль, НАТО вимагає негайної деескалації

https://racurs.ua/ua/n153282-rozvidka-ssha-radyt-ne-nedoocinuvaty-kreml-nato-vymagaie-negaynoyi-deeskalaciyi.html

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Агресію Росії біля кордонів України оцінили в американській розвідці та НАТО. Очільник ЦРУ Вільям Бернс порадив «не недооцінювати керівництво РФ», яке здатне піти на точкове вторгнення в Україну. Водночас НАТО звернулося до Москви з вимогою негайної деескалації ситуації в регіоні.

Це нарощування досягло тієї точки, коли може стати основою для обмеженого вторгнення, — наголосив Бернс.

Разом з тим, усі члени Північноатлантичного альянсу висловили одностайність у підтримці Києва. НАТО стурбоване стягуванням армії РФ до українських кордонів.

На зустрічі Північноатлантичної ради — всі 30 (країн-членів НАТО — ред.) висловили стурбованість і рішучість побачити кроки Росії з деескалації напруженості, яку вона створює. Україна продемонструвала справжню стриманість перед обличчям російських провокацій, — заявив на спільному брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також дав оцінку скупченню військ Росії навколо України.

Це найбільша концентрація російських військ з часів незаконної анексії Криму в 2014 році. Союзники повністю підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність. Ми закликаємо Росію негайно провести деескалацію, зупинитися на шляху агресивних провокацій, — заявив Столтенберг.

Окрім цього, стало відомо, що Вашингтон скасував розгортання двох ракетних есмінців у Чорному морі, про що писали напередодні ЗМІ. За даними Reuters, Туреччина, можливо, неправильно зрозуміла початкове повідомлення США, а розгортання кораблів США у Чорному морі не було підтверджене американською стороною. На практиці, США часто повідомляють Туреччину про потенційний вхід кораблів до Чорного моря. Однак подібні запити не завжди свідчать про те, що американці обов’язково скористаються ним.