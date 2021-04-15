В Украине продолжается кампания вакцинации от коронавируса

https://racurs.ua/n153284-vakcinaciya-ot-koronavirusa-na-cherkaschine-za-pyat-dney-ne-sdelali-ni-odnoy-privivki.html

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Вакцинация от коронавируса, которая в Украине началась в феврале, сталкивается с рядом трудностей.

Так, в Черкасской области за пять дней — с 10 по 14 апреля — не было сделано ни одной прививки от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию кампании вакцинации от COVID-19.

Черкасская область — единственный регион Украины, где вчера, 14 апреля, не было сделано ни одной прививки.

Всего в области вакцинированы уже 15 тыс. 198 человек.

Впрочем, по информации местных СМИ, многодневный период без прививок в регионе уже прерван.

Сегодня, 15 апреля, прививки от коронавируса китайской вакциной CoronaVac получил первый педагог региона — начальник управления образования Департамента образования и гуманитарной политики городского совета Сергей Степко. Всего в облцентре планируют привить 200 педагогов, которые будут участвовать в ВНО.

В Черкасской области по результатам 14 апреля обнаружили 747 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В настоящее время в области от COVID-19 официально лечатся 12 тыс. 69 человек, из них на стационарном лечении на ковидных койках находится 1 тыс. 581 человек (на аппаратах искусственной вентиляции легких — 41 пациент).

Общая заполняемость коек в области составляет 51%.

Напомним, в целом за 14 апреля в Украине были проведены 15 тыс .744 прививки против COVID-19.