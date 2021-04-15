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Ракурс
«Укрзалізниця» повернула працівників на п’ятиденний робочий тиждень. Фото: Фейсбук

«Укрзалізниця» повернула працівників на п’ятиденний робочий тиждень

15 кві 2021, 11:04
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«Укрзалізниця» з 15 квітня відновила п’ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників.

Також з 1 квітня компанія здійснює всі соціальні виплати, які передбачені галузевою угодою та колективним договором. Про це інформують у прес-службі «Укрзалізниці».

Нам поступово вдається стабілізувати роботу компанії. Зокрема покращено низку показників вантажної роботи, завдяки чому в квітні ми спостерігаємо ріст навантаження, а разом з тим — фінансових надходжень, — повідомив голова правління «Укрзалізниці» Іван Юрик.


Крім того, за його словами, з квітня збільшено розмір добових витрат на відрядження для працівників компанії з 200 грн до 250 грн.

Нагадаємо, у березні після повідомлень про масштабний страйк працівників компанії «Укрзалізниця» пообіцяла відновити п’ятиденний робочий тиждень та підвищити зарплати своїм працівникам.

Джерело: Ракурс


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