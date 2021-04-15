На Прикарпатті загорілась лікарня — пожежа в COVID-лікарні, фото — ДСНС

https://racurs.ua/ua/n153287-pojeja-v-covid-likarni-na-prykarpatti-evakuuvaly-desyatky-hvoryh-foto-video.html

Ракурс

В Івано-Франківській області загорілась лікарня, на боротьбу з пожежею прибуло 75 вогнеборців та 17 одиниць техніки.

У четвер, 15 квітня, в Долинській центральній районній лікарні загорілась покрівля двоповерхової будівлі та одна з кімнат старого корпусу. Як повідомили в Головному управлінні ДСНС області, сигнал про пожежу в медичному закладі до рятувальників надійшов о 07.39.

Вогнеборці, які оперативно прибули на місце пожежі, евакуювали 37 осіб, серед яких було чотири пацієнти лікарні, які не могли ходити.

Щоб забезпечити подачу електроенергії до реанімаційного відділення залучили генератор ДСНС.

Як повідомили рятувальники, вогонь охопив площу у 250 м.кв. Локалізувати вогонь вдалось за півтори години, а вже до 10.00 пожежу повністю загасили. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що 3 лютого горіла реанімація COVID-лікарні у Запоріжжі. Тоді загинули чотири людини.

А 22 березня у Києві рятувальники загасили пожежу, яка сталася на території Олександрівської лікарні. Загорілася двоповерхова відселена будівля.

15 березня у Києві сталася пожежа в міській лікарні № 1.