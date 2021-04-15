Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Прикарпатті загорілась лікарня — пожежа в COVID-лікарні, фото — ДСНС

Пожежа в COVID-лікарні на Прикарпатті — евакуювали десятки хворих (ФОТО, ВІДЕО)

15 кві 2021, 11:25
999

В Івано-Франківській області загорілась лікарня, на боротьбу з пожежею прибуло 75 вогнеборців та 17 одиниць техніки.

У четвер, 15 квітня, в Долинській центральній районній лікарні загорілась покрівля двоповерхової будівлі та одна з кімнат старого корпусу. Як повідомили в Головному управлінні ДСНС області, сигнал про пожежу в медичному закладі до рятувальників надійшов о 07.39.

Вогнеборці, які оперативно прибули на місце пожежі, евакуювали 37 осіб, серед яких було чотири пацієнти лікарні, які не могли ходити.

На Прикарпатті загорілась лікарня — пожежа в COVID-лікарні - фото ДСНС

На Прикарпатті загорілась районна COVID-лікарня, фото - На Прикарпатті загорілась районна COVID-лікарня

Щоб забезпечити подачу електроенергії до реанімаційного відділення залучили генератор ДСНС.

Як повідомили рятувальники, вогонь охопив площу у 250 м.кв. Локалізувати вогонь вдалось за півтори години, а вже до 10.00 пожежу повністю загасили. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що 3 лютого горіла реанімація COVID-лікарні у Запоріжжі. Тоді загинули чотири людини.


А 22 березня у Києві рятувальники загасили пожежу, яка сталася на території Олександрівської лікарні. Загорілася двоповерхова відселена будівля.

15 березня у Києві сталася пожежа в міській лікарні № 1.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів