Росія наносить «смуги вторгнення» на свої танки біля кордонів України — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n153289-rosiya-nanosyt-smugy-vtorgnennya-na-svoyi-tanky-bilya-kordoniv-ukrayiny-zmi-foto-video.html

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Агресія Росії на Донбасі, в окупованому Криму та біля кордонів України триває. Британське видання Daily Mail оприлюднило фото і відео з колоною російської військової техніки, яка пересувалася вулицями Астрахані. На танки РФ було нанесено так звані «смуги вторгнення».

Володимир Путін збирає 80 тис. солдатів на кордоні з Україною всупереч заклику президента США Джо Байдена до стриманості і деескалації ситуації. В Астрахані помічено російські бронетранспортери з нанесеними «смугами вторгнення», пише Daily Mail.

Відео з пересуванням армії РФ, зокрема російських бронетранспортерів БТР-80 з білими хрестами на даху, зробив мешканець Астраханській області. Видання нагадує, що подібні смуги були нанесені на танки армії СРСР під час вторгнення в Чехословаччину у 1968 році.

Нагадаємо, «смуги вторгнення» (Invasion stripes) — елементи швидкої візуальної ідентифікації наземної та повітряної техніки, які використовують збройні сили у військових конфліктах задля зниження випадків її ураження власними військами. Як правило, їх наносять у виді однієї або декількох смуг білої або іншої фарби на військову техніку.