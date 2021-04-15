Вертоліт Eurocopter EC225 Super Puma, фото: Defense Express

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На Київщині рятувальники задіяли вертоліт EC225 Super Puma для пошуку зниклого дворічного хлопчика.

Загалом у пошуковій операції беруть участь 46 рятувальників, а також працівники Нацполіції та Нацгвардії, лісники і волонтери. Про це повідомляє агентство УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомлення про зникнення дитини з місця постійного перебування у селі Рагівка Київської області надійшло до правоохоронців вчора, 14 грудня, о 21.00.

Пошуки тривали усю ніч і продовжуються 15 квітня.

Правоохоронці проводять подвірний обхід, вже перевірили закинуті будівлі та колодязі, повідомляє Фейсбук-спільнота «Київ Оперативний»

Зазначається, що батьки повідомили про зникнення дитини лише через п’ять годин після її зникнення, коли вже стемніло.

Нагадаємо, нещодавно у Львові вперше задіяли медичний вертоліт для термінової евакуації важкохворого.