Унікальну урну стародавніх майя повернуть до Мексики. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n153290-unikalnu-urnu-starodavnih-mayya-povernut-do-meksyky-foto.html

Ракурс

Урна Майя, яка датується 900−1600 роками н. е, повертається до Мексики після 50 років перебування в США.

З 1969 року урна зберігалася в американському коледжі Альбіон. Її перевезуть до музею Centro Cultural Altos в Чіапасі, повідомляє Міністерство закордонних справ Мексики.

Артефакт виставлять поряд з урною-близнюком, яка експонується в цьому ж музеї.

Повернення цієї урни майя та її возз'єднання з артефактом-двійником мають велике значення для Мексики та її історичної спадщини, — йдеться у повідомленні.

Представники коледжу Альбіон та консульства Мексики в Детройті підписали угоду і погодилися, що історичні та культурні пам’ятки мають перебувати на своїй батьківщині.

Урну майя передав американському коледжу випускник Марвін Ванн. Чоловік здійснив «особисті експедиції» до Мексики і залишив у коледжі багато інших документів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у південно-східному мексиканському штаті Табаско археологи виявили найбільшу для доіспанських часів споруду цивілізації майя.