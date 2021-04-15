Зарплату Авакова у січні і лютому назвало МВС

https://racurs.ua/ua/n153292-zarplatu-avakova-u-sichni-i-lutomu-nazvalo-mvs.html

Ракурс

Арсен Аваков у січні заробив понад 60 тис. грн заробітної плати на посаді очільника Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомив департамент комунікації МВС у відповідь на запит «Ракурсу».

Виплачена заробітна плата міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову у січні склала 61 тис. 867 грн, у лютому — 62 тис. 18 грн, — інформують у профільному відомстві.

Там також додали, що оплата праці Авакову та його заступникам здійснюється відповідно до постанов Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року № 304. Окрім цього, посадовці МВС можуть розраховувати на надбавки до посадових окладів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів навесні 2020 року запровадив обмеження, згідно з яким місячна винагорода і заробітна плата у державному секторі не повинна була перевищувати 10 розмірів мінімальної зарплати (тобто 47 тис. 230 грн на місяць). У жовтні уряд скасував цю норму, але обмежив місячний розмір максимальної зарплатні топ-чиновників 1,25 млн грн.