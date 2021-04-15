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Ракурс
Зарплату Авакова у січні і лютому назвало МВС

Зарплату Авакова у січні і лютому назвало МВС

15 кві 2021, 12:03
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Арсен Аваков у січні заробив понад 60 тис. грн заробітної плати на посаді очільника Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомив департамент комунікації МВС у відповідь на запит «Ракурсу».

Виплачена заробітна плата міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову у січні склала 61 тис. 867 грн, у лютому — 62 тис. 18 грн, — інформують у профільному відомстві.


Там також додали, що оплата праці Авакову та його заступникам здійснюється відповідно до постанов Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року № 304. Окрім цього, посадовці МВС можуть розраховувати на надбавки до посадових окладів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів навесні 2020 року запровадив обмеження, згідно з яким місячна винагорода і заробітна плата у державному секторі не повинна була перевищувати 10 розмірів мінімальної зарплати (тобто 47 тис. 230 грн на місяць). У жовтні уряд скасував цю норму, але обмежив місячний розмір максимальної зарплатні топ-чиновників 1,25 млн грн.

Джерело: Ракурс


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