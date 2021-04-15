Тупицький не з'явився на засідання суду, бо потрапив у лікарню – адвокат. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153294-tupyckyy-ne-z-yavyvsya-na-zasidannya-sudu-bo-potrapyv-u-likarnu-advokat.html

Ракурс

Олександр Тупицький, колишній голова Конституційного суду України, був госпіталізований до інституту Амосова у четвер, 15 квітня.

Про це повідомив його адвокат Костянтин Дорошенко у Печерському райсуді Києва, де сьогодні мали розглянути клопотання прокуратури про обрання Тупицькому запобіжного заходу.

Олександр Миколайович був госпіталізований в інститут Амосова, де перебуває на стаціонарному лікуванні, — заявив адвокат.

Водночас він відмовився назвати причину госпіталізації через лікарську таємницю. Також захист попросив суд перенести обрання запобіжного заходу.

Прокурор Олексій Донський заявив, що Тупицький систематично не з’являється до суду, тому він виступив з клопотанням про застосування до нього примусового приводу. Також прокурор зазначив, що суд не отримав доказів погіршення самопочуття Тупицького.

Слідчий суддя постановив перенести судове засідання на 29 квітня.

Наприкінці грудня 2020 року слідчі ДБР оголосили підозру Олександру Тупицькому у порушенні ч. 2 ст. 384, ст. 386 Кримінального кодексу (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань). Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Нагадаємо, 7 квітня Олександр Тупицький вдруге не з’явився на обрання йому запобіжного заходу нібито через погіршення здоров’я матері.