Причину аномально холодного апреля раскрыли ученые

Погода в апреле. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154268-prichinu-anomalno-holodnogo-aprelya-raskryli-uchenye.html

Ракурс

Погода в Украине в апреле выдалась чрезвычайно холодной, как и по всей Европе. В большинстве европейских стран в 2021 году был зарегистрирован самый холодный апрель за несколько десятилетий.

Причиной для этого послужил слабый солнечный цикл, считают ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

В ходе исследований ученых было обнаружено, что апрель стал рекордно холодным на большей части Северного полушария. Только Голландия насчитала в четыре раза больше снежных дней, чем обычно, а в стране было зафиксировано максимальное количество снегопадов за последние 44 года.

В то же время в Польше апрельские холода оказались самыми сильными почти за четверть века, а во Франции понижение температуры в апреле вызвало сельскохозяйственную катастрофу, нанеся масштабный ущерб виноградникам и цветущим плодовым деревьям.

Швейцарию также сковали небывалые холода, а заморозки стали самыми интенсивными за 20 лет. В Верхнем Энгадине, одной из наивысших заселенных долин Европы, в конце апреля похолодало на 2 °C ниже нормы — в прошлый раз такие температуры наблюдались в стране около 40 лет назад.

NOAA заявило, что 25-й солнечный цикл стал еще одним исторически слабым, похожим на прошлый, 24-й цикл. Солнечная и геомагнитная активность, зафиксированные на Солнце в последнее время, являются очень низкими.

Напомним, ранее мы сообщали, что суперконтиненты могут снова образоваться на Земле спустя 200 млн лет и повлиять на климат планеты. Ученые изучили два сценария. Согласно первому, континенты перейдут к Северному полушарию, оставив в Южном полушарии Антарктиду. Согласно второму, континенты будут находиться у экватора, и созданный ими массив суши захватит оба полушария.

Источник: NOAA