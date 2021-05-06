Компания основателя Amazon разыграет на онлайн-аукционе билет в космос

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Ракурс

Компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, планирует осуществить свой первый суборбитальный обзорный полет для космических туристов уже 20 июня. Полет будет проходить на корабле New Shepard.

Билет на одно из шести мест на корабле разыграют на онлайн-аукционе, который продлится пять недель и пройдет в три этапа. Об этом сообщает Reuters.

В первом туре, с 5 по 19 мая, на сайте компании можно оставить заявку на любую сумму, которая не будет известна другим участникам.

Во втором туре, который начнется 19 мая, участники торгов смогут увидеть все заявки, им придется повышать ставки, чтобы продолжить свое участие.

В третьем туре, 12 июня, торги завершатся онлайн-аукционом.

Во время полета победитель аукциона вместе с другими космическими туристами поднимется на New Shepard на высоту 100 километров над Землей. Это достаточно высоко для того, чтобы испытать несколькоминутную невесомость и увидеть кривизну планеты.

Корабль имеет шесть смотровых окон, они почти втрое выше окна на реактивном лайнере Boeing 747 и больше всех, которые когда-либо использовались в космосе.

Вид будет впечатляющим, — заверила директор британского отдела продаж Ариана Корнелл.

По словам Корнелл, Blue Origin запустит еще пару космических рейсов до конца года. Она отказалась разглашать цену билета, которая тщательно хранится компанией в тайне.

В 2018 году Blue Origin планировала взимать с пассажиров не менее 200 тыс. долл. за поездку. Такую цену установили на основании продаж билетов на полеты в космос компании-конкурента Virgin Galactic, основателем которой является миллиардер Ричард Брэнсон.

К слову, Virgin Galactic собирается начать туристические полеты в космос не ранее 2022 года. Они начнутся после полета самого Ричарда Брэнсона, намеченного на конец этого года.

Источник: Reuters