Компанія засновника Amazon розіграє на онлайн-аукціоні квиток в космос, скрін з відео

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Компанія Blue Origin, яка належить засновнику Amazon Джеффe Безосe, планує здійснити свій перший суборбітальний оглядовий політ для космічних туристів уже 20 червня. Польот проходитиме на кораблі New Shepard.

Квиток на одне з шести місць на кораблі розіграють на онлайн-аукціоні, який триватиме п’ять тижнів і пройде в три етапи. Про це повідомляє Reuters.

У першому турі, з 5 по 19 травня, на сайті компанії можна залишити заявку на будь-яку суму, яка не буде відома іншим учасникам.

У другому турі, який почнеться 19 травня, учасники торгів зможуть побачити всі заявки, їм доведеться підвищувати ставки, щоб продовжити свою участь. У третьому турі, 12 червня, торги завершаться онлайн-аукціоном.

Під час польоту переможець аукціону разом з іншими космічними туристами підніметься на New Shepard на висоту 100 км над Землею. Це достатньо високо для того, щоб випробувати кількахвилинну невагомість та побачити кривизну планети.

Корабель має шість оглядових вікон, які майже втричі вищі за вікна на реактивному лайнері Boeing 747 і найбільші, які коли-небудь використовувалися в космосі.

Вигляд буде вражаючим, — запевнила директор британського відділу продажів Аріана Корнелл.

За словами Корнелл, Blue Origin матиме ще пару космічних рейсів до кінця року. Вона відмовилася розголошувати ціну квитка, яка ретельно зберігається компанією в таємниці.

У 2018 році Blue Origin планувала стягувати з пасажирів не менше 200 тис дол. за поїздку. Таку ціну встановили на підставі продаж квитків на польоти в космос компанії-конкурента Virgin Galactic, засновником якої є мільярдер Річард Бренсон.

До слова, Virgin Galactic збирається почати туристичні польоти в космос не раніше 2022 року. Вони розпочнуться після польоту самого Річарда Бренсона, наміченого на кінець цього року.

Джерело: Reuters