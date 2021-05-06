Коронавірус в Україні. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154266-kinec-karantynu-naukovci-povidomyly-koly-vsya-ukrayina-vyyde-z-chervonoyi-zony.html

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Карантин в Україні може «закінчитися» вже найближчим часом — науковці прогнозують, що вже наступного тижня в Україні не буде регіонів із «червоною» зоною карантинних обмежень.

Країна може стати «жовто-помаранчевою». Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко під час брифінгу.

За його словами, «червону» зону найближчим часом залишать Запорізька та Полтавська області — їх віднесуть до «жовтої» зони, оскільки всі показники в цих регіонах зараз знаходяться в межах норми. Також на вихід із «червоної» зони сміливо крокує Сумська область, де ситуація з коронавірусом також нормалізувалася.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жорсткий карантин в Україні скасовують у більшості регіонів, а в «червоній» зоні карантинних обмежень залишилися лише три області. Також у країні не залишилося жодного регіону, де був би перевищений показник госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом.

Джерело: Брифінг