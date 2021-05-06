Максим Степанов, фото: «Україна молода»

https://racurs.ua/ua/n154265-kovidnyy-sertyfikat-koly-yogo-zapustyat-v-ukrayini-rozpoviv-stepanov.html

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Ковідний сертифікат в Україні планують розробити в найкоротші терміни, тож він може бути запущений вже 1 липня.

Вже відомо, які потенційно дані будуть вносити у ковідні сертифікати в європейських країнах. Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Максим Степанов, повідомляє прес-служба відомства.

Запровадження відповідного документа МОЗ опрацьовує разом із Мінцифри, дані до сертифіката вноситимуть через електронну систему охорони здоров’я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку чи порталі «ДІЯ».

Ковідні сертифікати — це робоча назва внутрішнього документа, який міститиме дані про вакцинацію, зроблені негативні ПЛР-тести на коронавірус або одужання від коронавірусної хвороби COVID-19.

Їх планують запровадити з метою забезпечення вільного та безпечного пересування громадян під час пандемії COVID-19.

Зазначається, що цей документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ).

До впровадження ковідних сертифікатів українці, яким зробили дві дози щеплення, зможуть отримати за їх запитом і за потреби пред’явлення при перетині державного кордону паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке наразі є чинним, — додають у МОЗ.

Нагадаємо, у середині березня в МОЗ розповіли, якими будуть українські COVID-паспорти.