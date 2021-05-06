Максим Степанов, фото: «Украина молодая»

https://racurs.ua/n154265-kovidnyy-sertifikat-kogda-ego-zapustyat-v-ukraine-rasskazal-stepanov.html

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Ковидный сертификат в Украине планируют разработать в кратчайшие сроки, и он может быть запущен уже 1 июля.

Уже известно, какие потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.

Введение соответствующего документа Минздрав обрабатывает вместе с Минцифры, данные в сертификат будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале «ДІЯ».

Ковидные сертификаты — это рабочее название внутреннего документа, содержащего данные о вакцинации, сделанных негативных ПЦР-тестах на коронавирус или выздоровлении от коронавирусной болезни COVID-19.

Их планируют ввести с целью обеспечения свободного и безопасного передвижения граждан во время пандемии COVID-19.

Отмечается, что этот документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

До внедрения ковидных сертификатов украинцы, которым сделали две дозы прививки, смогут получить по их запросу и при необходимости предъявления при пересечении государственной границы бумажное Международное свидетельство о вакцинации, которое сейчас действует, — добавляют в Минздраве.

Напомним, в середине марта в Минздраве рассказали, какими будут украинские COVID-паспорта.