Кулеба. Фото: РБК

https://racurs.ua/n154263-vremena-trampa-byli-slojnymi-dlya-ukrainy-kuleba.html

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Дональд Трамп, экс-президент США, во время своего пребывания в должности мог «развалить» двухпартийной поддержку Украины.

А потому все дипломатические усилия Украины были направлены на сохранение поддержки и «заморозке» отношений на прежнем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает CNN.

Министр иностранных дел отметил, что украинское правительство продолжит инвестировать в отношения как с демократами, так и с республиканцами в США.

Это необходимо для того, чтобы гарантировать — отношения между двумя странами будут на «прочном фундаменте», — добавил Кулеба.



Напомним, ранее мы сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Он вышел к СМИ после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Весь день Блинкен будет встречаться с высшим руководством Украины, нардепами, духовенством и общественными организациями.

Перед рандеву с Зеленским Блинкен увиделся с главой МИД Дмитрием Кулебой, председателем Верховной Рады и главами фракцийпарламента. В переговорах приняли участие также новоназначенный заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.