Кулеба. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n154263-chasy-trampa-buly-skladnymy-dlya-ukrayiny-kuleba.html

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Дональд Трамп, екс-президент США, під час свого перебування на посаді міг «розвалити» двопартійну підтримку України.

А тому всі дипломатичні зусилля України були направлені на збереження підтримки та «заморозку» стосунків на минулому рівні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає CNN.

Міністр закордонних справ зауважив, що український уряд продовжить інвестувати у відносини як із демократами, так і з республіканцями в США.

Це необхідно для того, щоби гарантувати — відносини між двома країнами будуть на «міцному фундаменті», — додав Кулеба.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Він вийшов до ЗМІ після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Увесь день Блінкен буде зустрічатися з вищим керівництвом України, нардепами, духовенством та громадськими організаціями.

Перед рандеву із Зеленським Блінкен побачився з очільником МЗС Дмитром Кулебою, головою Верховної Ради та головами фракцій парламенту. У переговорах узяли участь також новопризначена заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і помічник держсекретаря в справах Європи і Євразії Філіп Рікер.



Джерело: CNN