Зеленський заявив, що Вашингтон знає усе про ситуацію в Україні

https://racurs.ua/ua/n154262-vashyngton-znaie-use-pro-sytuaciu-v-ukrayini-zelenskyy.html

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У четвер, 6 травня, в Києві відбулася зустріч Ентоні Блінкена з Володимиром Зеленським, за підсумками якої вони дали спільну пресконференцію.

Зеленський назвав зустріч з Блінкеном змістовною та вважає, що 2021 рік стане фундаментальним у відносинах України і США.

За словами президента, Вашингтон прекрасно обізнаний щодо ситуації в Україні і підтримує нашу країну у питанні деокупації та територіальній цілісності.

США прекрасно орієнтуються в тому, що у нас відбувається, прекрасно знає всі деталі, і це великий плюс. Найголовніше — прекрасно знають ситуацію на Донбасі. Я дуже вдячний Сполученим Штатам що підтримують нас і сьогодні це ще раз прозвучало. Підтримують нас не тільки на словах. Було багато кроків зроблено, щоб зупинити ескалацію яка нещодавно відбувалась вздовж наших кордонів, — сказав Зеленський.

Президент також розказав, що на зустрічі з Блінкеном обговорювали будівництво Росією газогону «Північний потік-2».

Це для України дуже чутливе питання. В цьому питанні є різні позиції в Європі, на жаль. Але в цьому питанні ми спільні зі Сполученими Штатами, — заявив президент і подякував за потужну санкційну політику.



Зеленський запросив президента та віцепрезидента США до участі у Кримській платформі і заходах до Дня незалежності України.