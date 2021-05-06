Принц Вільям розмріявся про королівський престол

Принц Вільям і Кейт Міддлтон. Фото: Telegraph

https://racurs.ua/ua/n154261-prync-vilyam-rozmriyavsya-pro-korolivskyy-prestol.html

Ракурс

Принц Вільям, онук британської королеви Єлизавети II та чоловік Кейт Міддлтон, уже роздумує над тим, як він модернізує систему королівського правління у Великій Британії.

Герцог Кембриджський хоче встановити близький зв’язок із народом, перебуваючи на королівському престолі. Мріями принца про владу поділилося видання US Weekly.

Повідомляється, що 39-річний принц уже подумував про зміни, які він запровадить у систему правління, і про те, як він «скоригує" британську корону, попри те, що офіційно він є другим у черзі на престол після свого батька принца Чарльза, колишнього чоловіка принцеси Діани.

Він і Кейт Міддлтон успішно створили здоровий баланс між відкритістю та завісою таємниці, яка оточує королівську сім’ю. Він приймає той факт, що бути в центрі уваги — частина роботи, і його це влаштовує, — поділося королівське джерело, наближене до принца Вільяма.

Зазначається, що герцог Кембриджський серйозно ставиться до майбутньої ролі короля, і вважає за честь та привілей обійняти таку посаду, а його дружина, Кейт Міддлтон, стане для нього чудовою опорою і зразком.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначали десяту річницю весілля. Спадкоємець британського престолу й Кейт Міддлтон одружилися 29 квітня 2011 року. ЗМІ Великобританії оприлюднили приголомшливі фото за 2010−2021 роки, які демонструють любов між герцогом і герцогинею Кембриджськими.

Джерело: US Weekly