Принц Вільям і Кейт Міддлтон відзначили 10 років шлюбу, фото: Instagram / @kensingtonroyal

https://racurs.ua/ua/n153969-prync-vilyam-i-keyt-middlton-vidznachyly-uviley-foto-kembrydjskyh-golub-yat.html

Ракурс

У четвер, 29 квітня, герцоги Кембриджські Вільям і Кетрін відзначають десяту річницю свого весілля. З цієї нагоди королівська родина поділилася новими спільними фото.

Кембриджські голуб’ята принц Вільям і Кейт Міддлтон опублікували у Twitter дві романтичні світлини. На фото вони позують біля Кенсингтонського палацу.

Знято цього тижня напередодні 10-ї річниці весілля герцога та герцогині, — підписали герцоги першу фотографію.

Друга фотографія також була зроблена цього тижня, автором її став відомий британський фотограф Кріс Флойд.

На фото королівська пара щаслива та усміхнена, вони просто світяться радістю і коханням.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон до одруження зустрічалися вісім років. Через те, що Кетрін так довго чекала на пропозицію від принца преса навіть приліпила їй уїдливе прізвисько Waity Katie (чекалка).

Вільям і Кейт взяли шлюб 29 квітня 2011 року. За 10 років у королівського подружжя народилося троє дітей: принц Джордж, якому зараз сім років, принцеса Шарлотта, які виповнилося п’ять та трирічний принц Луї.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що британські ЗМІ з нагоди десятої річниці шлюбу принца Вільяма і Кейт Міддлтон показали унікальні фото королівського подружжя.

Джерело: Twitter королівської родини