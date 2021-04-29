Модель вимагає від Роналду космічну суму компенсації за зґвалтування

https://racurs.ua/ua/n153968-model-vymagaie-vid-ronaldu-kosmichnu-sumu-kompensaciyi-za-z-valtuvannya.html

Ракурс

Кріштіану Роналду знову у центрі не футбольного скандалу. Від зірки португальського і світового футболу вимагають десятки мільйонів доларів.

Колишня модель Кетрін Майорга, яка звинуватила форварда «Ювентуса» у зґвалтуванні, хоче стягнути з португальця приблизно 79 млн дол.

Mirror повідомляє, що американка розраховує отримати по 25 мільйонів за «біль і страждання в минулому, майбутньому», а також штрафні санкції. У суму закладені судові витрати і витрати на адвокатів.

У жовтні 2020 року Майорга зробила нову спробу судових розглядів з Роналду. Вона розраховує довести, що не була здатна розібратися в умовах угоди про нерозголошення від 2010 року. Якщо спроба моделі виявиться успішною, португальця викличуть до суду для надання свідчень.

Вперше Майорга публічно звинуватила Роналду у зґвалтуванні у вересні 2018 року. Жінка стверджувала, що злочин стався в 2009 році у Лас-Вегасі. Спортсмен пізніше нібито виплатив їй за мовчання 375 тис. дол.

Роналду заперечував слова Майорги. У липні 2019 року прокуратура Лас-Вегаса звинувачення на адресу футболіста визнала необґрунтованими.

Джерело: Mirror