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Ракурс
Модель требует от Роналду космическую сумму компенсации за изнасилование

Модель требует от Роналду космическую сумму компенсации за изнасилование

29 апр 2021, 12:34
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Криштиану Роналду снова в центре нефутбольного скандала. От звезды португальского и мирового футбола требуют десятки миллионов долларов.

Бывшая модель Кэтрин Майорга, которая обвинила форварда «Ювентуса» в изнасиловании, хочет взыскать с португальца примерно 79 млн долл.

Mirror сообщает, что американка рассчитывает получить по 25 млн за «боль и страдания в прошлом, будущем», а также штрафные санкции. В сумму заложены судебные издержки и расходы на адвокатов.

В октябре 2020 года Майорга сделала новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении от 2010 года. Если попытка модели окажется успешной, португальца вызовут в суд для дачи показаний.

Впервые Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Женщина утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен позже якобы выплатил ей за молчание 375 тыс. долл.

Роналду отрицал слова Майорги. В июле 2019 года прокуратура Лас-Вегаса обвинения в адрес футболиста признала необоснованными.

Источник: Mirror

Источник: Ракурс


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