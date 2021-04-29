Байден і Путін розмовлятимуть і про Україну. Фото: zikua.tv

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Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, розкрив теми потенційних розмов із президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами Байдена, він хотів би обговорити з главою країни-агресора низку питань. Одне з питань стосувалося б України. При цьому глава США не хоче говорити з Росією виключно мовою ультиматумів. Про це 28 квітня повідомив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв’ю NBC News.

Джо Байден сказав, що прагне деескалації і хотів би стабільних відносин з Росією. Він запропонував Путіну зустрітися цього літа у третій країні, й розглянути низку проблем, зокрема, питання суверенітету і територіальної цілісності України, — зазначив радник.

Він наголосив, що Сполучені Штати та їхні союзники стоять на захисті суверенітету і цілісності України й надалі намагатимуться відстоювати інтереси питання не лише через ультиматуми, але й на дипломатичному рівні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пообіцяв покарати Росію за агресивні дії. Під час виступу перед Конгресом американський лідер заявив, що нинішня поведінка Москви матиме наслідки. При цьому президент наголосив, щонаразі США не прагнуть загострювати конфлікт та відносини з Росією. Байден зазначив, що вже дав зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що на всі недружні дії буде надана відповідь.

Джерело: NBC News