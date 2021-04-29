Байден. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153950-bayden-poobicyav-pokaraty-rosiu-za-agresiu.html

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Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, пообіцяв покарати Росію за агресивні дії.

Він заявив, що така поведінка Москви матиме наслідки. Про це він повідомив під час виступу перед Конгресом, передає Білий дім.

За його словами, наразі США не прагнуть загострювати конфлікт та відносини з Росією. Президент США зазначив, що вже дав зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що на всі недружні дії буде надана відповідь.

Що стосується Росії, я чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що, хоча ми не прагнемо ескалації, їхні дії мають наслідки. Я відреагував прямо і пропорційно на втручання Росії в наші вибори та кібернетичні атаки на наш уряд та бізнес — і вони зробили й те, й інше, і я відповів, — заявив Байден.

Президент США зауважив, що Москва та Вашингтон можуть співпрацювати, коли це відповідає взаємним інтересам обох держав, зокрема в межах кліматичної та ядерної угод. Як відомо, Байден також планує на зустрічі з Путіним обговорити низку питань щодо американсько-російських відносин, зокрема хоче обговорити Україну.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джо Байден присвятив брифінг агресивним діям із боку Російської Федерації та розповів про своє ставлення до ескалації конфлікту на сході України. Він дав оцінку збільшенню присутності росіян на українських кордонах.



Джерело: Білий дім