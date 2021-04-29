Байден. Фото: УП

https://racurs.ua/n153950-bayden-poobeschal-nakazat-rossiu-za-agressiu.html

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Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, пообещал наказать Россию за агрессивные действия.

Он заявил, что такое поведение Москвы будет иметь последствия. Об этом он сообщил во время выступления перед Конгрессом, передает Белый дом.

По его словам, сейчас США не стремятся обострять конфликт и отношения с Россией. Президент США отметил, что уже дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что на все недружественные действия будет дан ответ.

Что касается России, я четко дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся эскалации, их действия имеют последствия. Я отреагировал прямо и пропорционально на вмешательство России в наши выборы и кибернетические атаки на наше правительство и бизнес — они сделали и то, и другое, и я ответил, — заявил Байден.

Президент США отметил, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам обоих государств, в частности в рамках климатического и ядерного соглашений. Как известно, Байден также планирует на встрече с Путиным обсудить ряд вопросов американо-российских отношений, в частности обсудят Украину.



Напомним, ранее мы сообщали, что Джо Байден посвятил брифинг агрессивным действиям со стороны Российской Федерации и рассказал о своем отношении к эскалации конфликта на востоке Украины. Он дал оценку увеличению присутствия россиян на украинских границах.

Источник: Белый дом