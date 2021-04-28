Всеукраинский день футбола отмечают 29 апреля. Фото: Громадське

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29 апреля — Великий четверг. В этот день христиане чтят память сразу четырех важнейших событий Евангелия: Тайной вечери, омовения Христом ног своих учеников, молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Великий четверг в народе еще называют Чистым четвергом, наши предки верили, что этот день имеет большую магическую силу. В этот день чистоте отводится главное место, нужно было не только убрать мусор в доме и купаться, но и избавиться от плохих мыслей.

На Чистый четверг принято купаться до восхода солнца, поскольку именно в раннее время вода в водоемах насыщается благодатной силой. Считается, что этот обычай помогает оставаться счастливым и успешным на целый год.

Также на Чистый четверг хозяйки пекут куличи. Украинки верили, что по тому, какие получились куличи, можно судить как пройдет весь год до следующей Пасхи. Если куличи получились пышные и вкусные, то будущий год принесет только радость.

Ежегодно 29 апреля отмечают Всеукраинский день футбола. В этот день в 1992 году национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч. Дебютная встреча в Ужгороде со сборной Венгрии закончилась для «сине-желтых» со счетом 1:3. Открыл счет голам сборной Украины Иван Гецко.

29 апреля в мире чтят память всех жертв применения химического оружия. В этот день сообщество чтит память всех жертв химического оружия и подтверждает приверженность организации по запрещению химического оружия.

Также 29 апреля отмечают Международный день танца, который отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новера, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Кроме того, 29 апреля отмечают Всемирный день желаний, День молнии и Национальный день креветок с чесночным соусом в США.

29 апреля в истории:

1897 год — британский физик Джозеф Джон Томсон сообщил об открытии электрона. 1913 год — Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию с зубчиками. 1982 год — население Китая превысило миллиард человек.

Напомним, 27 апреля в мире отмечали День дизайна и Всемирный день тапира. Православная Церковь чтила память святителя Мартина Исповедника.