ТКГ не смогла договориться о «пасхальном перемирии». Фото: fakty.com.ua

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Трехсторонняя контактная группа после шести часов переговоров не смогла договориться о «пасхальном перемирии» на Донбассе.

Участники ТКГ по Донбассу 28 апреля не смогли согласовать текст документа о перемирии, однако они подтвердили необходимость продолжать консультации по его согласованию. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в комментарии «Интерфакс-Украина».

Все стороны согласились с необходимостью установить «пасхальное перемирие». Было предложено два текста документа — украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться относительно окончательного текста, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и вновь подтвердили идею об установлении пасхального перемирия, — отметил он.

Как сообщила в Telegram Украинская делегация для участия в ТКГ по Донбассу, стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня. Сейчас продолжаются консультации. глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук подчеркнул, что «есть шанс установить «пасхальное перемирие».

Источник: «Интерфакс-Украина».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стороны готовы договориться о пасхальном перемирии на Донбассе во время заседания Трехсторонней контактной группы.