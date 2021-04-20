Война на Донбассе – в украинской делегации заявили о прогрессе в переговорах ТКГ

https://racurs.ua/n153556-voyna-na-donbasse-v-ukrainskoy-delegacii-zayavili-o-progresse-v-peregovorah-tkg.html

Ракурс

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщила, что на заседании подгруппы по безопасности удалось достичь существенных сдвигов в вопросе соблюдения перемирия на Донбассе.

Во время сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности ТКГ сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу взяли украинский проект Дополнения, — заявили в пресс-службе делегации.

Украинская сторона выразила надежду, что на следующем заседании ТКГ на уровне глав делегаций, которое ожидается 28 апреля, документ, устанавливающий дополнительные мероприятия по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте.

В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тыс. российских военных, а вскоре их будет около 110 тыс. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что бойцам ВСУ приказано не отвечать на провокации пророссийских боевиков. По его словам, Украина планирует решать конфликт дипломатическим путем.