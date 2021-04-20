Хотят ли украинцы во второй раз видеть Зеленского президентом, рассказали социологи

https://racurs.ua/n153555-hotyat-li-ukraincy-vo-vtoroy-raz-videt-zelenskogo-prezidentom-rasskazali-sociologi-infografika.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, продолжает терять доверие украинцев.

52,1% людей не поддерживают идею о том, чтобы Зеленский баллотировался на второй президентский срок в 2024 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном группой SOCIS, которое приурочили ко второй годовщине президентства Владимира Зеленского.

Также 26,2% респондентов поддерживают такое решение, а 15,9% опрошенных считают, что до следующих выборов еще много времени. Еще 5,9% украинцев не смогли определиться с ответом.

46,9% украинцев считают, что Владимир Зеленский не выполнил большинство обещаний, которые давал перед президентскими выборами в 2019 году.

Исследование проводилось с 8 по 12 апреля 2021 методом телефонных интервью. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, недавно социологи рассказали, что Зеленский вызывает негативные эмоции у 39% украинцев. Еще 18% респондентов заявили, что президент Украины вызывает у них положительные эмоции.