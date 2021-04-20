Во время заседания ТКГ, фото: «Корреспондент»

https://racurs.ua/n153554-klastery-minskih-soglasheniy-chto-eto-takoe-rasskazal-politolog.html

Ракурс

О кластерах для выполнения минских соглашений публично заговорили еще в конце 2020 года, однако окончательно о них стало известно в марте, когда представитель России Дмитрий Козак обнародовал в СМИ публикации на эту тему.

Козак тогда заявлял, что якобы есть договоренность между Францией, Германией, Украиной и Россией о том, что имплементация минских соглашений будет происходить небольшими частями — кластерами. Об этом в эфире «Украинского радио» рассказал политолог Виктор Таран.

Таран отмечает, что наибольшее беспокойство вызывает франко-немецкий кластер, состоящий из 11 пунктов, который, по словам политолога, фактически является гибридной капитуляцией Украины.

На первом этапе, согласно одному из кластеров, Украина прекращает боевые действия, но не восстанавливает контроль за границей, а начинает внедрять в украинское законодательство изменения в Конституцию об особом статусе этих территорий, закон об особенностях местных выборов в ОРДЛО, принять закон об амнистии боевиков, провести выборы на этих территориях, — отметил политолог.

По мнению Тарана, взятие за основу франко-германского варианта, о чем говорило руководство Украины, в условиях обострения ситуации с Россией может привести к внутренним протестам в Киеве и непредсказуемым последствиям.