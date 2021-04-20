Резкий рост выбросов углекислого газа после пандемии повлияет на климат, фото: Shutterstock

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Международное энергетическое агентство IEA прогнозирует резкий рост выбросов углекислого газа в этом году из-за восстановления мира после пандемии коронавируса. Это в свою очередь негативно повлияет на климат планеты.



В агентстве считают, что выбросы углекислого газа будут вторыми крупнейшими в истории наблюдений, сообщает «ВВС-Украина». Ключевой проблемой станет использование угля, спрос на него в этом году вырастет до уровня последнего пика, который наблюдался в 2014 году. А это означает серьезные последствия для изменения климата.



Ограничения в передвижении наземным и авиатранспортом из-за пандемии привело к резкому падению спроса на энергию в мире, что стало самым большим со времен Второй мировой. И хотя были надежды, что изменения в использовании энергии удастся сохранить и после завершения пандемии, но последние прогнозы от IEA свидетельствуют, что этого не произойдет.



Спрос на энергоносители будет расти и главную роль начнет играть уголь. В этом году его использования вырастет на 4,5%, говорят эксперты.



По словам исполнительного директора IEA Фати Бироля, глобальные выбросы углерода в этом году подскочат до 1,5 млрд т. В основном это случится из-за возобновления использования угля в энергетике.

Это является предупреждением о том, что экономическое восстановление после коронавируса может быть несовместимым с сохранением окружающей среды, — говорит Фати Бироль.

Еще больше ухудшить климатические предсказания на текущий год может рост спроса на нефть к «допандемийным» уровням. Хотя пока прогнозы свидетельствуют, что спрос на авиационное топливо все еще будет на 20% меньше, чем в 2019.



Впрочем, у IEA есть и несколько положительных прогнозов. Использование энергии ветра, солнца и других возобновляемых источников в 2020 году выросло на 3%, а в этом году должно вырасти на 8%.



Ученые ожидают, что «зеленая» энергетика обеспечит до 30% производства электроэнергии. Это самый высокий уровень с начала индустриальной революции.