Дожди и грозы — погода в Украине 21 апреля (КАРТА)https://racurs.ua/n153553-dojdi-i-grozy-pogoda-v-ukraine-21-aprelya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине в среду, 21 апреля, будет теплой, но дождливой. В большинстве областей синоптики прогнозируют небольшие осадки с прояснениями, возможны грозы.
В западных областях прогнозируют осадки, стоит ожидать слабый дождь, температура воздуха составит 12−15° тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
На востоке также ожидаются небольшие осадки. Днем температура воздуха будет колебаться от 12° до 16° выше нуля.
На севере страны также прогнозируют дожди, отметки на термометрах покажут 11−14° тепла. В южных регионах пройдут дожди, но в Херсонской области будет без осадков. Температура воздуха составит 13−17° тепла.
Погода в Киеве ожидается с дождем. Температура воздуха ночью будет 3−5° тепла, днем ожидается 12−14° выше нуля.
Погода в Харькове будет с дождем в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем будет 12−14° с отметкой плюс.
Погода в Одессе будет теплой и без существенных осадков. Температура ночью ожидается 5−7° выше нуля, днем будет 14−16° тепла.
Погода во Львове будет облачной, прогнозируют дождь. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, днем ожидается 13−15° выше нуля.
Погода в Карпатах также ожидается с дождем. Ночью столбики термометров покажут 3−5° тепла, днем будет 12−14° с отметкой плюс.
Геомагнитная обстановка в Украине 21 апреля будет спокойной, в течение дня возможны небольшие возмущения.