Дожди и грозы – погода в Украине 21 апреля

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Погода в Украине в среду, 21 апреля, будет теплой, но дождливой. В большинстве областей синоптики прогнозируют небольшие осадки с прояснениями, возможны грозы.

В западных областях прогнозируют осадки, стоит ожидать слабый дождь, температура воздуха составит 12−15° тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

На востоке также ожидаются небольшие осадки. Днем температура воздуха будет колебаться от 12° до 16° выше нуля.

На севере страны также прогнозируют дожди, отметки на термометрах покажут 11−14° тепла. В южных регионах пройдут дожди, но в Херсонской области будет без осадков. Температура воздуха составит 13−17° тепла.

Погода в Киеве ожидается с дождем. Температура воздуха ночью будет 3−5° тепла, днем ​​ожидается 12−14° выше нуля.

Погода в Харькове будет с дождем в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем ​​будет 12−14° с отметкой плюс.

Погода в Одессе будет теплой и без существенных осадков. Температура ночью ожидается 5−7° выше нуля, днем ​​будет 14−16° тепла.

Погода во Львове будет облачной, прогнозируют дождь. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, днем ​​ожидается 13−15° выше нуля.

Погода в Карпатах также ожидается с дождем. Ночью столбики термометров покажут 3−5° тепла, днем ​​будет 12−14° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 апреля будет спокойной, в течение дня возможны небольшие возмущения.