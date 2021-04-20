Дощі та грози – погода в Україні 21 квітня. Фото: Укрінформ

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Погода в Україні в середу, 21 квітня, буде теплою, але дощовою. У більшості областей синоптики прогнозують невеликі опади з проясненнями, можливі грози.

У західних областях прогнозують опади, варто очікувати на слабкий дощ, температура повітря становитиме 12−15° тепла. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

На сході також очікуються невеликі опади. Вдень температура повітря коливатиметься від 12° до 16° вище нуля.

На півночі країни також дощитиме, позначки на термометрах покажуть 11−14° тепла. У південних регіонах пройдуть дощі, але на Херсонщині буде без опадів. Температура повітря складе 13−17° тепла.

Погода в Києві очікується з дощем. Температура повітря вночі буде 3−5° тепла, вдень очікується 12−14° вище нуля.

Погода в Харкові буде з дощем протягом доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° тепла, а вдень буде 12−14° з позначкою плюс.

Погода в Одесі буде теплою та без істотних опадів. Температура вночі очікується 5−7° вище нуля, вдень буде 14−16° тепла.

Погода у Львові буде хмарною, прогнозують дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, вдень очікується 13−15° вище нуля.

Погода в Карпатах також очікується з дощем. Вночі стовпчики термометрів покажуть 3−5° тепла, вдень буде 12−14° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 21 квітня буде спокійною, протягом дня можливі невеликі збурення.