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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Dmitriy Larin

Два роки Зеленського — ставлення українців до влади оцінили соціологи (ІНФОГРАФІКА)

20 кві 2021, 18:20
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Володимир Зеленський вже майже два роки перебуває на посаді президента України.

Соціологи дослідили ставлення українців до чинної влади. Результати відповідного дослідження, проведеного в період 8−12 квітня, опубліковані на сайті соціологічної групи «Соціс».

На запитання «як би ви оцінили в цілому нинішню владу президента Володимира Зеленського?», відповіді розподілилися так:

57,1% респондентів назвали її непрофесійною і дилетантською;

16,3% опитаних вважають владу Зеленського популістською;

Компетентною владу Зеленського вважають лише 12,1% опитаних;

14,6% опитаних не змогли відповісти на це питання.

У відповідях на запитання щодо ставлення українців до влади домінують негативні емоції:

  • розчарування відчувають 44,8% респондентів;
  • тривогу і страх — 22,1%;
  • ненависть — 5,8%;
  • надію зберігають 25,7% опитаних;
  • симпатію відчувають 4,1%;
  • гордість відчувають 1,5% опитаних.

Таким чином, загалом негативні емоції щодо нинішньої влади відчувають 72,6% опитаних, а позитивні — 31,3%.


Результати опитування, інфографіка: «Соціс»

В межах дослідження, яке відбувалося в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій, було опитано 2 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


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