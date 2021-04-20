Володимир Зеленський, фото: Dmitriy Larin

https://racurs.ua/ua/n153552-dva-roky-zelenskogo-stavlennya-ukrayinciv-do-vlady-ocinyly-sociology-infografiky.html

Ракурс

Володимир Зеленський вже майже два роки перебуває на посаді президента України.

Соціологи дослідили ставлення українців до чинної влади. Результати відповідного дослідження, проведеного в період 8−12 квітня, опубліковані на сайті соціологічної групи «Соціс».

На запитання «як би ви оцінили в цілому нинішню владу президента Володимира Зеленського?», відповіді розподілилися так:

57,1% респондентів назвали її непрофесійною і дилетантською;

16,3% опитаних вважають владу Зеленського популістською;

Компетентною владу Зеленського вважають лише 12,1% опитаних;

14,6% опитаних не змогли відповісти на це питання.

У відповідях на запитання щодо ставлення українців до влади домінують негативні емоції:

розчарування відчувають 44,8% респондентів;

тривогу і страх — 22,1%;

ненависть — 5,8%;

надію зберігають 25,7% опитаних;

симпатію відчувають 4,1%;

гордість відчувають 1,5% опитаних.

Таким чином, загалом негативні емоції щодо нинішньої влади відчувають 72,6% опитаних, а позитивні — 31,3%.

В межах дослідження, яке відбувалося в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій, було опитано 2 тис. осіб.