Два роки Зеленського — ставлення українців до влади оцінили соціологи (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n153552-dva-roky-zelenskogo-stavlennya-ukrayinciv-do-vlady-ocinyly-sociology-infografiky.htmlРакурс
Володимир Зеленський вже майже два роки перебуває на посаді президента України.
Соціологи дослідили ставлення українців до чинної влади. Результати відповідного дослідження, проведеного в період 8−12 квітня, опубліковані на сайті соціологічної групи «Соціс».
На запитання «як би ви оцінили в цілому нинішню владу президента Володимира Зеленського?», відповіді розподілилися так:
57,1% респондентів назвали її непрофесійною і дилетантською;
16,3% опитаних вважають владу Зеленського популістською;
Компетентною владу Зеленського вважають лише 12,1% опитаних;
14,6% опитаних не змогли відповісти на це питання.
У відповідях на запитання щодо ставлення українців до влади домінують негативні емоції:
- розчарування відчувають 44,8% респондентів;
- тривогу і страх — 22,1%;
- ненависть — 5,8%;
- надію зберігають 25,7% опитаних;
- симпатію відчувають 4,1%;
- гордість відчувають 1,5% опитаних.
Таким чином, загалом негативні емоції щодо нинішньої влади відчувають 72,6% опитаних, а позитивні — 31,3%.
В межах дослідження, яке відбувалося в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій, було опитано 2 тис. осіб.