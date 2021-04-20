Владимир Зеленский, фото: Dmitriy Larin

https://racurs.ua/n153552-dva-goda-zelenskogo-otnoshenie-ukraincev-k-vlasti-ocenili-sociologi-infografika.html

Ракурс

Владимир Зеленский уже почти два года находится на посту президента Украины.

Социологи исследовали отношение украинцев к действующей власти. Результаты соответствующего исследования, проведенного в период 8−12 апреля, опубликованные на сайте социологической группы «Социс».

На вопрос «как бы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского?», ответы распределились так:

57,1% респондентов назвали ее непрофессиональной и дилетантской;

16,3% опрошенных считают власть Зеленского популистской;

Компетентной власть Зеленского считают только 12,1% опрошенных;

14,6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

В ответах на вопрос об отношении украинцев к власти доминируют негативные эмоции:

разочарование испытывают 44,8% респондентов;

тревогу и страх — 22,1%;

ненависть — 5,8%;

надежду сохраняют 25,7% опрошенных;

симпатию испытывают 4,1%;

гордость испытывают 1,5% опрошенных.

Таким образом, в целом негативные эмоции по нынешней власти испытывают 72,6% опрошенных, а положительные — 31,3%.

В рамках исследования, которое проходило во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий, были опрошены 2 тыс. человек.