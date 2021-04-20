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Владимир Зеленский, фото: Dmitriy Larin

Два года Зеленского — отношение украинцев к власти оценили социологи (ИНФОГРАФИКА)

20 апр 2021, 18:20
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Владимир Зеленский уже почти два года находится на посту президента Украины.

Социологи исследовали отношение украинцев к действующей власти. Результаты соответствующего исследования, проведенного в период 8−12 апреля, опубликованные на сайте социологической группы «Социс».

На вопрос «как бы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского?», ответы распределились так:

  • 57,1% респондентов назвали ее непрофессиональной и дилетантской;
  • 16,3% опрошенных считают власть Зеленского популистской;
  • Компетентной власть Зеленского считают только 12,1% опрошенных;
  • 14,6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

В ответах на вопрос об отношении украинцев к власти доминируют негативные эмоции:

  • разочарование испытывают 44,8% респондентов;
  • тревогу и страх — 22,1%;
  • ненависть — 5,8%;
  • надежду сохраняют 25,7% опрошенных;
  • симпатию испытывают 4,1%;
  • гордость испытывают 1,5% опрошенных.

Таким образом, в целом негативные эмоции по нынешней власти испытывают 72,6% опрошенных, а положительные — 31,3%.


Результаты опроса, инфографика: «Социс»

В рамках исследования, которое проходило во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий, были опрошены 2 тыс. человек.

Источник: Ракурс


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