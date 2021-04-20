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Владимир Зеленский, фото: Dmitriy Larin
Два года Зеленского — отношение украинцев к власти оценили социологи (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153552-dva-goda-zelenskogo-otnoshenie-ukraincev-k-vlasti-ocenili-sociologi-infografika.htmlРакурс
Владимир Зеленский уже почти два года находится на посту президента Украины.
Социологи исследовали отношение украинцев к действующей власти. Результаты соответствующего исследования, проведенного в период 8−12 апреля, опубликованные на сайте социологической группы «Социс».
На вопрос «как бы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского?», ответы распределились так:
- 57,1% респондентов назвали ее непрофессиональной и дилетантской;
- 16,3% опрошенных считают власть Зеленского популистской;
- Компетентной власть Зеленского считают только 12,1% опрошенных;
- 14,6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
В ответах на вопрос об отношении украинцев к власти доминируют негативные эмоции:
- разочарование испытывают 44,8% респондентов;
- тревогу и страх — 22,1%;
- ненависть — 5,8%;
- надежду сохраняют 25,7% опрошенных;
- симпатию испытывают 4,1%;
- гордость испытывают 1,5% опрошенных.
Таким образом, в целом негативные эмоции по нынешней власти испытывают 72,6% опрошенных, а положительные — 31,3%.
В рамках исследования, которое проходило во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий, были опрошены 2 тыс. человек.
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