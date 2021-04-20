Бойцам ВСУ запретили отвечать на провокации боевиков на Донбассе. Фото: 24 канал

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Война на Донбассе продолжается, оккупанты продолжают убивать украинских защитников. В то же время бойцам ВСУ приказано не отвечать на провокации пророссийских боевиков.

Украинским войскам приказано не реагировать на провокации на Донбассе. К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать, — заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он также сказал, что ситуация на линии разграничения продолжает оставаться напряженной. С начала 2021 года на Донбассе погибли 30 украинских солдат, из которых большинство были убиты снайперами.

Украина не планирует никакого вооруженного наступления, эскалации или провокаций, чтобы разрешить конфликт на Донбассе. Мы вкладываем все наши усилия в политическое и дипломатическое решение конфликта, — добавил Кулеба.

Напомним, США сделали заявление из-за блокады Москвой Керченского пролива и продолжения стягивания российской армии к границам Украины. Министерство обороны США подтвердило, что Кремль продолжает наращивать военное присутствие близ границы с Украиной, а также в оккупированном Крыму.