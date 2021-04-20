В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Agência Brasília

https://racurs.ua/n153549-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-minzdrave-rasskazali-kak-poluchit-vtoruu-dozu.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале с применением индийского препарата Covishield, созданного на основе вакцины AstraZeneca, впоследствии к нему также добавился китайский препарат CoronaVac, а недавно — американская вакцина Pfizer. Однако пока только пять человек получили все две необходимые дозы вакцины.

Прививки второй дозой вакцин Covishield будут проходить спустя 12 недель после первой, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

О времени и месте вакцинации от COVID-19 вам сообщат по контактному номеру, который вы оставили во время прививки, — отмечают в Минздраве.

В ведомстве отмечают, что, по данным медицинских исследований, эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 или более недель, возрастала до 81,3%. Поэтому в Украине было решено увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов недавно заявил, что вакцинация от коронавируса провалилась почти по всему миру.