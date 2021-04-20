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В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Agência Brasília
Вакцинация от коронавируса — в Минздраве рассказали, как получить вторую дозуhttps://racurs.ua/n153549-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-minzdrave-rasskazali-kak-poluchit-vtoruu-dozu.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале с применением индийского препарата Covishield, созданного на основе вакцины AstraZeneca, впоследствии к нему также добавился китайский препарат CoronaVac, а недавно — американская вакцина Pfizer. Однако пока только пять человек получили все две необходимые дозы вакцины.
Прививки второй дозой вакцин Covishield будут проходить спустя 12 недель после первой, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
О времени и месте вакцинации от COVID-19 вам сообщат по контактному номеру, который вы оставили во время прививки, — отмечают в Минздраве.
В ведомстве отмечают, что, по данным медицинских исследований, эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 или более недель, возрастала до 81,3%. Поэтому в Украине было решено увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов недавно заявил, что вакцинация от коронавируса провалилась почти по всему миру.
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