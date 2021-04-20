Концепт-кар Mercedes Avatar, фото — EPA/Vostock-photo

https://racurs.ua/n153548-v-shanhae-otkrylsya-krupneyshiy-avtosalon-2021-goda-foto-buduschih-novinok.html

Ракурс

Шанхайский автосалон стартовал 19 апреля. Это уже 19-я выставка мирового автопрома, которая проходит в Национальном выставочном центре Шанхая.

Ранее Auto Shanghai удивлял количеством девушек топ-модельной внешности, которые работали на стендах компаний, но сейчас их немного.

Начиная с 2019 года именно Auto Shanghai стал первым из «больших салонов», которые проходят в нормальном режиме с начала пандемии коронавируса. По сообщению агентства Xinhua, билеты не продавались в оффлайне — их можно было приобрести исключительно в интернете, причем по паспорту.

На входе посетителей просят предъявить QR-код здоровья, в котором отражаются результаты тестов на COVID-19, записи о прививках, а также данные о поездках в регионы со средним или высоким эпидемиологическим риском.

Антивирусная статистика автосалона повлияет на проведение дальнейших автосалонов этого года и если она будет отрицательная, то Auto Shanghai может стать единственной выставкой, которая состоится в этом году.