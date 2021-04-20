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Ракурс
Концепт-кар Mercedes Avatar, фото — EPA/Vostock-photo

У Шанхаї відкрився найбільший автосалон 2021 року — фото майбутніх новинок

20 кві 2021, 17:37
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Шанхайський автосалон стартував 19 квітня. Це вже 19-та виставка світового автопрому, що відбувається у Національному виставковому центрі Шанхая.

Раніше Auto Shanghai дивував кількістю дівчат з топ-модельною зовнішністю, які працювали на стендах компаній, але нині їх небагато.

Починаючи з 2019 року, саме Auto Shanghai став першим з «великих салонів», які відбуваються в нормальному режимі з початку пандемії коронавірусу. За повідомленням агентства Xinhua, квитки не продавалися в офлайні — їх можна було придбати виключно в інтернеті, причому за паспортом.

Відвідувачі виставки біля стенду Volkswagen, фото — EPA/Vostock-photo

Audi RS e-tron GT, фото — EPA/Vostock-photo

На вході відвідувачів просять пред’явити QR-код здоров’я, в якому відображаються результати тестів на COVID-19, записи про щеплення, а також дані про поїздки в регіони із середнім або високим епідеміологічним ризиком. Антивірусна статистика автосалону вплине на проведення подальших автосалонів цього року і якщо вона буде негативна, то Auto Shanghai може стати єдиною виставкою, яка відбудеться у цьому році.

Електрична зарядна станція Mercedes, фото: EPA/Vostock-photo

Концепт BMW, фото — EPA/Vostock-photo

Концепт Audi A6 e-tron, фото — EPA/Vostock-photo

Біля стенду Mazda, фото — EPA/Vostock-photo


Электромобиль Polestar 1, фото — EPA/Vostock-photo

Відвідувачка виставки в салоні Lexus LC 500h, фото — EPA/Vostock-photo

Джерело: Ракурс


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