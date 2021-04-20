Штрафи за порушення карантину можуть зменшити – подробиці. Фото: Голос громади

https://racurs.ua/ua/n153547-shtrafy-za-porushennya-karantynu-mojut-zmenshyty-podrobyci.html

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Штрафи за порушення карантинних вимог пропонують зменшити в кілька разів народні депутати від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко і Сергій Алексєєв.

Підставою для реєстрації законопроекту № 5372, на думку авторів, стала статистика притягнення до відповідальності за порушення карантину.

Через те, що деякі порушення є дуже незначними, судді замість штрафів призначають порушникам попередження, що взагалі не передбачено санкцією ст. 44−3 КпАП.

Тому народні депутати пропонують зменшити штрафи за порушення карантину для фізичних осіб з 17 тис. — 34 тис. грн до 850 — 3 тис. 400 грн, для посадових осіб — з 34 тис. — 170 тис. до 3 тис. 400 — 8 тис. 500 грн.

Також народні обранці пропонують зменшити відповідальність за перебування в транспорті та громадських місцях без маски.

Якщо зараз санкція статті передбачає від 170 до 255 грн, то в разі прийняття законопроекту альтернативою штрафу стане попередження.

Цікаво, що сам текст законопроекту містить помилку, яка, навпаки збільшує розміри штрафів. Автори, замінивши цифри, забули прибрати слово «тисяча».

Таким чином текст проекту закону передбачає фактично збільшення штрафів до 850 тис. — 3 млн 400 тис. грн для фізичних осіб і 3 млн 400 тис. — 8 млн 500 тис. грн для посадових осіб.

Народний депутат Олексій Гончаренко вибачився за помилку в тексті та повідомив, що помилковий законопроект буде відкликаний і замість нього подадуть новий, уже з правильними цифрами.

Нагадаємо, нові штрафи за порушення самоізоляції у розмірі від 3,4 до 8,5 тис. грн не загрожуватимуть українцям, які контактували з хворими. За відповідний законопроект № 4540, ініційований МОЗ, у першому читанні проголосували 199 нардепів із 226 необхідних.